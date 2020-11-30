الأرصاد: الأمطار تعود الثلاثاء والأربعاء في 5 مدن (فيديو)
(مصراوي):
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع عودة سقوط الأمطار مرة أخرى غدًا الثلاثاء والأربعاء المقبلين على السواحل الشمالية، خاصة مدن رشيد وبلطيم والعريش وبورسعيد ورفح، تمتد إلى محافظات الوجه البحري.
وأوضحت شاكر خلال حديثها إلى قناة "إكسترا نيوز" أن الأمطار التي ستسقط على المناطق المحددة، ستكون شدتها من خفيفة إلى متوسطة ولن تؤثر على حياة المواطنين.
ولفتت إلى أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة، التي تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.
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