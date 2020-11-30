أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إحباط تهريب 20 كيلو "أستروكس" قادم من الصين في مطار القاهرة

06:19 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية، في مطار القاهرة، اليوم الاثنين، محاولة تهريب 20 كجم من الحشيش الصناعي "الأستروكس" المخدر، قادمة من الصين داخل أحد الطرود على أنها ألوان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة برئاسة فريدة سليم مدير الجمرك، وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات بالاشتباه في مشمول 2 من الطرود البريدية الواردة من الصين، والصنف ألوان سطحية بوزن 53 كيلو جرام قائم، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت إيهاب خليفة مدير الحركة، وتامر أحمد مأمور الحركة لمعاينة الطرد الأول، وتبين وجود 30 كيس بها بودرة بنية اللون ولم يكن محل اشتباه، وبفتح الطرد الثاني عثر على 20 كيس بها بودرة صفراء اللون، تم الاشتباه في المادة الفعالة للحشيش الصناعي "الأستروكس" المخدرة.

وعرض المشمول على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أفادت بأنه يوجد 20 كيلو جرام من المادة الفعالة للحشيش الصناعي "الأستروكس" المخدرة.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 58 وتحريز المضبوطات.

جمارك الطرود البريدية مطار القاهرة الصين الأستروكس

الخبر التالى:

مرصد الأزهر يشيد بمشروع "التمكين من أجل الإدماج" للقضاء على الإسلاموفوبيا بأسبانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدران حكوميان يكشفان حقيقة القائمة المتداولة للتغيير الوزاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا