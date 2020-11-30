القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا ببحر إيجه

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة منذ قليل، إن وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية نفذت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة -3"، والذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية.

جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

ونفذت الوحدات عددا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للاسطولين المصرى واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.

يذكر أن التدريب يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية واليونانية.​