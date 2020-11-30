أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الصحة: تجديد تعيين "محمود سعيد" مديرًا لمعهد ناصر لمدة عام

05:04 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الصحة: تجديد تعيين "محمود سعيد" مديرًا لمعهد ناصر لمدة عام

محمود سعيد

كتب - أحمد جمعة:

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجديد ندب الدكتور محمود سعيد، مديرًا لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لمدة عام.

ويعمل "سعيد" ككبير أخصائيين طب بشري، وسبق أن عمل نائبا لمدير معهد ناصر.

وفي سبتمبر الماضي، قررت رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، تعيين الدكتور محمود سعيد حسن، مديرا لمعهد ناصر لمدة ثلاثة أشهر تحت التقييم.

9b3ffe1a-e8d7-431d-aaf6-780a1a2ebfa5

محمود سعيد معهد ناصر هالة زايد

الخبر التالى:

القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا ببحر إيجه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدران حكوميان يكشفان حقيقة القائمة المتداولة للتغيير الوزاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا