الصحة: تجديد تعيين "محمود سعيد" مديرًا لمعهد ناصر لمدة عام
كتب - أحمد جمعة:
قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجديد ندب الدكتور محمود سعيد، مديرًا لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لمدة عام.
ويعمل "سعيد" ككبير أخصائيين طب بشري، وسبق أن عمل نائبا لمدير معهد ناصر.
وفي سبتمبر الماضي، قررت رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، تعيين الدكتور محمود سعيد حسن، مديرا لمعهد ناصر لمدة ثلاثة أشهر تحت التقييم.
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