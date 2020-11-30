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للحصول على إنتاجية عالية.. "الزراعة" تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة من خلالها

04:53 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
للحصول على إنتاجية عالية.. "الزراعة" تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة من خلالها

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة من خلالها؛ لتفادي التقاوي المغشوشة.

وأضاف الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، خلال حديث له اليوم الإثنين، أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة، بضرورة توعية المزارعين لشراء تقاوي معتمدة من الوزارة؛ لضمان بداية جيدة للحصول على محصول وفير.

وأضاف عصام أن شراء تقاوي معتمدة من منفذ مرخص للاتجار في التقاوي من وزارة الزراعة بفاتورة بيع تقاوي صالحة للزراعة، يضمن للمزارع حقه في حالة أية شكوى من التقاوي المشتراة، مضيفًا أن هناك تعليمات للوزير بتخفيض أسعار تقاوي الوزارة وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع التقاوي.

وزارة الزراعة شراء التقاوي التقاوي المغشوشة السيد القصير

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