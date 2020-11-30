"من وحي الطبيعة".. معرض فني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

كتب- مصراوي:

نظمت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، معرضًا فنيًا بعنوان "من وحي الطبيعة"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد الكلية وإشراف الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للفنانة ميرفت عبدالغني وتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة.

وبحسب بيان، تدور فكرة المعرض حول أعمال التجريد في النحت التي لا تمثل أو ترمز فقط لعناصر مباشرة في الطبيعة معبره عن جوهرها فحسب بل تتجاوز الأعمال المقدمة هذه الحدود التجريدية لتعبر ايضا عن جوهر روحاني غير ملموس كالمشاعر أو النغم الموسيقى في الطبيعة .. وهو مانراه في إبداعات النحت للفنانة ميرفت عبدالغني، والتي أظهرت أعمالها الكتل الرشيقة والخطوط اللينة المتصاعدة لأعلى والتي تذكرنا بحركات راقصات البالية على أطراف أصابعهم وكأنهم يحلقون لأعلى ضد الجاذبية الأرضية، حركات تصنع أنغام موسيقية نسمعها بأعيننا، حركة الكتل والخطوط المحددة لها في إنحناءات متصاعدة لأعلى تؤكد على أنها أنغام حالمة رومانسية المشاعر أخذت مفرداتها الصوتية من إيحاءات الطبيعة.

واستخدمت الفنانة في المعرض خامة الخشب التي تناسب تنفيذ هذه الأعمال، حيث تعد خامة نبيلة قريبة من المشاعر الإنسانية، أجادت الفنانة الاستفادة من خصائصها من تماسك أليافها لنحت أعمال رشيقة كذلك إظهار خطوط ألياف الخامة لتتناسب مع حركة الكتل وتؤكد على الإيقاع الدءوب في المنحوتات.