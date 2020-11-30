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الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

03:35 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 656 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الصالحية الجديدة".

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 657 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة حورس".

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم 658 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا".

وأصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم 659 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة فاروس".

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.

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