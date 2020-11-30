مصدران حكوميان يكشفان حقيقة القائمة المتداولة للتغيير الوزاري

كتب- محمد سامي:

نفى مصدران حكوميان ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي بخصوص تشكيل حكومة جديدة وتداول أسماء بعينها لرئاسة الوزراة وأسماء للحقائب الوزارية.

واتفق المصدران في حديثهما لمصراوي، على أن ما يتم تداوله هو شائعة غير معروف الغرض منها، حيث أنه في حال وجود تغيير حكومي يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بالتشكيل مثلما حدث من قبل عندما تم تكليف الدكتور مصطفي مدبولي خلفا للمهندس شريف إسماعيل.

من جانبه قال مصدر برلماني مطلع إن الحديث عن تعديل وزارة أو تغيير للحكومة أثناء انتخابات مجلس النواب مخالف للمنطق، حيث أن جولة الإعادة ستجرى في الثامن من ديسمبر وتعلن النتيجة النهائية في الخامس عشر من نفس الشهر، على أن يعقد المجلس جلسته الأولى في التاسع من يناير المقبل، مؤكدا أنه من البديهي أنه لن يطرأ أي تغيير للحكومة أو تعديل عليها قبل انعقاد مجلس النواب، وأن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط نص عليه الدستور.​