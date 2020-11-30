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خلال لقاء أبومازن.. السيسي: القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية

02:23 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
خلال لقاء أبومازن.. السيسي: القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئةالشئون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.​

السيسي أبومازن القضية الفلسطينية السياسة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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