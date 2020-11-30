البداية بالمكاتب الهندسية.. 5 خطوات لاستخراج تراخيص البناء الجديدة- "مقترح"

كتب- محمد نصار:

تناقش عدة جهات حكومية في الوقت الحالي مقترحا جديدا بشأن ضوابط اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة لتطبيقه خلال المرحلة الانتقالية التي تبدأ أول ديسمبر المقبل الموافق الموافق غدا الثلاثاء.

ينشر مصراوي خطوات استخراج تراخيص البناء وفق المقترح الجديد -غير النهائي- على النحو التالي:

1- تعاقد المالك مع مهندس أو مكتب هندسي طبقا لفئات الأعمال.

2- الحصول على وثيقة تأمين وإعداد ملف الترخيص.

3- تراجع الجهة الإدارية ملف الترخيص للتأكد من استيفاء المستندات، من خلال لجنة الفحص.

4- بعد مراجعة الملف يتم استكمال الأوراق حال عدم استيفائها.

5- في حالة الاستيفاء الكامل للأوراق وبعد فحصها يتم سداد رسوم الترخيص وإصداره واستلام العميل له.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن عن بدء مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تبدأ في أول أيام استئناف حركة البناء يوم 1 ديسمبر المقبل، عقب انتهاء مدة قرار وقف أعمال البناء يوم 30 نوفمبر الجاري.

وتهدف المرحلة الانتقالية إلى تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بشكل تجريبي والأخذ في الاعتبار الملاحظات عليها طوال فترة التطبيق من أجل اعتمادها في المشروع النهائي قبل عرضه على رئيس الجمهورية عقب انتهاء المهلة الانتقالية.