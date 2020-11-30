أحدث تريند.. من هي فتاة سيشن هرم سقارة حديث السوشيال ميديا؟

مش هنمشي ورا كل زائر.. مدير آثار سقارة يعلق على واقعة "فتاة السيشن"

كتب- مصراوي:

أثارت موديل إعلانات وعارضة أزياء شابة، حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أحدث جلسة تصوير لها في منطقة سقارة الأثرية، ليتداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل، متسائلين عن دور وزارة السياحة والآثار في منع استغلال المناطق الأثرية في مثل هذه الأمور التي تشوه القيمة الحضارية للآثار، بعدما ارتدت ملابس فرعونية، تشبه ملابس كليوباترا، مما فجر موجة عارمة من السخرية منها.

وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات حول فتاة سيشن هرم سقارة:

- اسمها سلمى الشيمي.

- تعمل موديل إعلانات وعارضة أزياء.

- قدمت الكثير من جلسات التصوير في أماكن كثيرة على أمل أن تلفت أنظار السوشيال.

- ارتفع عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعد السيشن الأخير وبلغ حتى كتابة هذه السطور حوالي 40 ألف متابع.

- زاد عدد متابعي سلمي الشيمي عبر حسابها علي انستجرام بعد نشر فيديو لها وهي ترقص علي أغنية "بنت الجيران" وأثار الفيديو جدلا واسعا.

- قفز عدد متابعيها على فيس بوك من حوالي 30 ألف متابع إلى أكثر من 80 ألفا متابع خلال أمس فقط، بعد تداول هذه الصور.

- تنشر فيديوهات خاصة بها على تطبيق تيك توك الشهير حيث تقوم بالغناء والرقص مع الأغاني الشعبية والمهرجانات عبر انستجرام.

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