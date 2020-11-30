جولة مفاجئة لوزير الطيران المدني بمستشفي "مصر للطيران"

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في جولة مفاجئة، اليوم الإثنين، مستشفى مصر للطيران، زار خلالها الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران والمرضى بالمستشفى، في ضوء الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية بجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران .

وتابع الوزير الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة توافر كل التدابير اللازمة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والخدمات العلاجبة؛ للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى من العاملين بقطاع الطيران المدني وعملائها الخارجيين؛ حيث تم افتتاح عيادة للصدر داخل قسم الاستقبال والطوارئ، لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك طوال أيام الأسبوع، كما يتم في نفس العيادة عمل مسحات PCR حسب الحالة وأعراضها، وفى حالة حضور أي مريض يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة أو أعراضًا تنفسية حادة يتم تقييمه من قِبل أطباء الطوارئ تقييمًا شاملًا مع عمل الأشعات والتحاليل اللازمة وإعطائه العلاج اللازم حتى ظهور نتائج التحاليل والأشعة، وفي حالة احتياج المريض إلى الحجز بالمستشفى يتم اتخاذ اللازم واتباع التدابير الاحترازية الدقيقة وحجزه على الفور .

التقى منار عددًا من الأطباء وأطقم التمريض بالتخصصات المختلفة بأقسام المستشفي، وأعرب عن شكره جميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد في التعامل مع الأزمة .