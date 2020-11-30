للموظف والأعمال الحرة.. بيانات الدخل المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 7 ديسمبر المقبل، من حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وللتقدم والحجز يتم تقديم العديد من المستندات لتأكيد الحجز، لكن أكثر مستند له أهمية ويتسبب في رفض الطلب هو "برنت الدخل" حيث لابد أن يقدم الراغب في الحجز ما يثبت الأجر الشهرى أو السنوى الذي يتحصل عليه، ويتم تقديم هذا المستند بشكل مختلف وفقا لكل وظيفة، والذي جاء على النحو التالي:

ويصل عدد الوحدات المطروحة للحجز 100 ألف وحدة بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 آلاف للوحدة الـ90 مترًا.

شهادة الدخل عبارة عن الدخل الشهرى أو السنوى للزوج والزوجة لو كانت تعمل، أو أي أملاك سواء كانت أراضي أو أسهم أو ودائع أو حتى حوافز أو بدل وغيرها، ولابد أن تكون مختومة ومؤرخة بتاريخ وقت التقديم.

كما لابد أن تشمل شهادة الدخل على أي حوافز أو بدل يتم الحصول عليه، فلو كان المتقدم صحفي لابد من كتابة البدل الذي يحصل عليه من النقابة، وكذلك لو مدرس لابد من كتابة المكافآت التي يحصل عليها.

أما القطاع الخاص يتم تقدم نفس الشهادة بها صافي الدخل الشهري، لكن شرط أن تحتوي على بيانات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

أما المهن الحرة لابد من شهادة من محاسب قانوني معتمد موضح بها صافي الدخل الشهري، كما لابد من تقديم بيانات المحاسب القانوني الذي اعتمد شهادة الدخل.

الأرملة أو أصحاب المعاشات المبكرة قبل سن الـ50 يتم استخراج طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التامينات، أما المطلقة يتم تقديم صورة من مستند النفقة بجانب بيانات الدخل الشهري.

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