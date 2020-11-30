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إنشاء حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية.. وزير الشباب يتعهد برفع كفاءة ملاعب جامعة الأزهر

01:18 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
إنشاء حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية.. وزير الشباب يتعهد برفع كفاءة ملاعب جامعة الأزهر

أشرف صبحي وزير الرياضة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة على تكثيف مشاركة طلاب جامعة الأزهر في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والطلابية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع الجامعات المصرية؛ وفي مقدمتهم طلاب جامعة الأزهر في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه الدائم والمستمر بالشباب؛ لكونهم رجال الغد وقادة المستقبل.

جاء ذلك خلال اصطحاب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات الجامعة، اليوم الإثنين، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب؛ لزيارة بعض المنشآت الرياضية الموجودة بمقر الحرم الجامعي بمدينة نصر.

شملت الجولة التفقدية الملاعب الرئيسية للجامعة المخصصة لممارسة مختلف الأنشطة الطلابية.

ووعد وزير الشباب، بدعم الجامعة من خلال رفع كفاءة الملاعب الرياضية، وإنشاء حمام سباحة، وإنشاء صالة للألعاب الرياضية.

أشرف صبحي حمام سباحة صالة ألعاب رياضية جامعة الأزهر

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