أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

المحرصاوي يستقبل وزير الشباب ويصطحبه في جولة داخل مجلس جامعة الأزهر

12:14 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
المحرصاوي يستقبل وزير الشباب ويصطحبه في جولة داخل مجلس جامعة الأزهر

جانب من الاستقبال

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإدارة الجامعة بمدينة نصر اليوم الاثنين.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، في رحاب الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا على أن تلك الزيارة عزيزة على نفوسنا، خاصة عندما يلتقي وزير الشباب مع شباب جامعة الأزهر، مؤكدًا على أن الزيارة إنما تعكس قوة الراوبط والعلاقات بين جامعة الأزهر ووزارة الشباب، مشيرًا إلى أن التعاون قديم بين الجامعة ووزارة الشباب، لافتًا إلى أنه سبقت زيارات عديدة لوزير الشباب والرياضة هذه الزيارة، واصطحب رئيس جامعة الأزهر ونوابه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب في جولة بمقر مجلس جامعة الأزهر الجديد الذي تأسس بالجهود الذاتية.​

الدكتور محمد المحرصاوي جامعة الأزهر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الخبر التالى:

الحكومة تكشف حقيقة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا