مش هنمشي ورا كل زائر.. مدير آثار سقارة يعلق على واقعة "فتاة السيشن"

كتب- مصراوي:

قال محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إنه تم تحويل واقعة فتاة سيشن سقارة إلى التحقيق.

وأضاف يوسف: هذه الواقعة ملتبسة ومثيرة للجدل؛ لأنها تمت في مكان مفتوح وليس في مقبرة أثرية، فهذه صور عادية، ولكن هناك خطأ حدث في هذا الأمر وهو أنها تمسك الشارات الفرعونية في يدَيها، ويبدو أنها دخلت التقطت هذه الصور في توقيت لم يوجد فيه أحد من الأثريين أو العاملين في المنطقة الأثرية؛ لأنها منطقة مفتوحة، ونحن لا نمشي وراء كل زائر؛ لأننا بذلك نحتاج إلى أفراد أمن بعدد زوار المنطقة؛ وهو أمر صعب.

وتابع مدير منطقة آثار سقارة: ما يفعّل الأزمة هو تداول هذه الصور ونشرها على السوشيال ميديا، وقد دخلت هذه الفتاة خلسة، وقامت بالتصوير دون الحصول على تصريح، وهذا الأمر لا يستغرق وقتًا طويلًا؛ حتى إن الفيديو الذي قامت بتصويره لم يستغرق سوى دقيقة ونصف الدقيقة.

واستطرد يوسف: كانت هذه الفتاة ترتدي عباءة سوداء، ودخلت هي وأحد الأشخاص الذي قام بتصويرها، وفي هذا المكان خلعت العباءة وقامت بالتصوير، ونحن لا نمشي وراء الأشخاص إذا كانوا أُسرًا عادية.

وأكمل مدير منطقة آثار سقارة: ليست لدينا تعليمات باستيقاف الفتيات اللاتي يرتدين ملابس متحررة إلا إذا كانت تخدش الحياء بشكل واضح، وبخلاف هذا فكل شخص حر في ما يرتديه، والسياح يرتدون أكثر من ذلك ولا أحد يتعرض لهم.

وواصل يوسف: حققنا في الموضوع من كل الجوانب، واستدعينا مراقبي الأمن المسؤولين في هذه الفترة وأخذنا أقوالهم وأرسلناها إلى الوزارة على الواتس، وسوف نفتش بدقة خلال الفترة المقبلة.