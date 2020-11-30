"الزراعة" تتابع حل مشاكل المزارعين وعمليات تحديث الري بالنوبارية والسويس

مش هنمشي ورا كل زائر.. مدير آثار سقارة يعلق على واقعة "فتاة السيشن"

كتب- أحمد مسعد:

أعلن محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراع، حل مشاكل المزارعين وعمليات تحديث الري بالنوبارية والسويس، طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسراع في تطوير منظومة الري.

وأجرى مسؤولو القطاع زيارتين ميدانيتين، إلى زمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية، وقرية يوسف السباعي بمحافظة السويس.

وتفقدوا أحد حقول منطقة السبعة حسن علام بزمام المراقبه العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية والتى تم تحويلها من الري الغمر إلى الري الحديث، حيث استعرض مالك المزرعة مميزات الري الحديث ودوره فى زيادة الإنتاج والتحكم في التسميد، كما تم عقد لقاء مع المزارعين، للاجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول منظومة تحديث الري.

وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إنه تم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بشأن مصرف 5 بقرية يوسف السباعي، بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالسويس، حيث تم تسليمه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة الصرف الصحي، للعمل على تطهيره، لعلاج المشكلات التي عانى منها المنتفعين بهذه المنطقة لسنوات طويلة.

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