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اليوم.. انتهاء أسبوع التخفيضات وتحرير 100 مخالفه للمشاركين

11:22 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
اليوم.. انتهاء أسبوع التخفيضات وتحرير 100 مخالفه للمشاركين

وزارة التموين

كتب - محمد سامي

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اليوم الاثنين موعد انتهاء أسبوع التخفيضات والذي استمر لمدة أسبوع بداية من 27 نوفمبر الجاري بمناسبة الجمعة البيضاء.

وأضاف "مخيمر" لمصراوي، أن عدد المحلات التي اشتركت فى أسبوع التخفيضات بلغ 1450 محل في جميع التخصصات، مشيرًا إلى تحرير 100 مخالفة للمحلات المشاركة بواقع 70 مخالفه أوكازيون وهمي ، و13 عدم وجود سعرين على المنتج قبل التخفيض وبعده و17 مخالفة عدم كتابة البيانات باللغة العربية.

وأكد "مخيمر" عدم وجود نيه لمد أسبوع التخفيضات وأن أي قرار سيصدر بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين‪.

وزارة التموين أسبوع التخفيضات أسامة مخيمر الجمعة البيضاء

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