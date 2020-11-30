أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

10:39 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

فيروس كورونا في مصر

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، صدور توجيهات للمحافظات بتخفيض أعداد الموظفين كإجراء احترازي في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم، إن هذه التوجيهات صدرت للمحافظات منذ أسبوعين، بتقليل أعداد الموظفين، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم فضلا عن الالتزام التام بارتداء الكمامات.

يأتي ذلك تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح الحكومية، والذي نص على تخفيض أعداد الموظفين في أماكن العمل مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديد الأعداد وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يؤثر على سير العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نص الكتاب الدوري في مادته الثانية على التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، ووسائل النقل الجماعي والأجرة وغيرها.

فيروس كورونا الدكتور خالد قاسم وزير التنمية المحلية تخفيض أعداد الموظفين

الخبر التالى:

تلافي الملاحظات قبل التسليم.. الجزار يتابع تنفيذ إسكان محدودي الدخل بـ3 محافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"كشف حساب للحكومة".. ماذا حدث لأبرز المؤشرات الاقتصادية العام الماضي؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا