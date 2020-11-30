عبدالعاطي: تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.. وحلول جذرية لزيادة الملوحة

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، مع القيادات التنفيذية بالوزارة؛ في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الري أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع؛ نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، بالإضافة إلى ما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

ووجه عبدالعاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث باعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أهمية هذا المشروع في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، مع التأكيد أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للري الحديث بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.

وأشار وزير الري، إلى صدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنويًّا.

ووجه عبدالعاطي بضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكل المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أية أزمات أو ازدحامات في المجاري المائية، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا؛ لضمان جاهزية المصرف لاستقبال أي كميات من المياه دون حدوث أي ازدحامات أو مشكلات.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والذي يهدف إلى وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي.

وأشار وزير الري، إلى قرب الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة، وذلك في إطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمي.

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