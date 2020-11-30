مركز بحوث الصحراء ينظم الملتقى العلمي الثالث بالوادي الجديد (صور)

كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، الملتقى العلمي الثالث تحت عنوان (ميكنة العمليات الزراعية لتطوير القيمة المضافة لمحصول الكينوا) بمحافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وإشراف الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة شيرين فتحي منصورأستاذ مساعد بالمركز ‏وذلك في إطار التعاون بين محافظة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء

وقال زغلول، اليوم الأحد، إن الملتقى يأتي في إطار ما يقوم به مركز بحوث الصحراء من دور في المشاريع المختلفة لدعم المزارعين والمرأة بالوادي الجديد، ضمن أنشطة مشروع الزراعة الذكية لتطوير نظم سلسلة القيمة المضافة للكينوا بالمحافظة.