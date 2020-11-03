"الزراعة" تصدر نشرة توصيات لمزارعي الأعلاف الخضراء خلال نوفمبر

كتب_أحمد مسعد :

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الثلاثاء، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في التالي:

البرسيم المسقاوي :

• الانتهاء من زراعة البرسيم سواء مستديم أو تحريش أو فحل.

• أخذ الحشة الأولى من البرسيم في الزراعات المبكرة.

• يفضل أن يكون الحش على ارتفاع 5-6سم من سطح الأرض.

• في حالة ظهور الحشائش النجيلية أو عريضة الأوراق في البرسيم ترش بالمبيد الموصي به ويكون الرش قبل الحش بـ 2-3 أسبوع حتي لا يكون لها أثر متبقي على تغذية الحيوان.

بنجر العلف :

• إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتي والخف والترقيع أثناء الري.

• التسميد بجرعة 45 وحدة أزوت تكبيشاً ، مع إضافة 50كجم سلفات بوتاسيوم توضع أيضاً تكبيشاً مع مراعات الري علي الحامي.

البرسيم الحجازي:

• يتم رش العناصر الصغري زنك – حديد – منجنيز بمعدل نصف ك من كل منهم كل شهرين أو 1/4 ك شهرياً بعد الحش بأسبوع.