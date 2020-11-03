"مطاعم برنسيس": لا يوجد إصابة واحدة بكورونا.. ونشدد إجراءاتنا الاحترازية

القاهرة - مصراوي:

نفت إدارة مطاعم "برنسيس" الشهيرة، المزاعم المتداولة عن إصابة "شيف" بكورونا، مؤكدة أن المطاعم تعمل وفق الإجراءات الإحترازية المشددة والمطبقة من الدولة في هذا الشأن.

وقال رجل الأعمال سامح العمدة، المالك والشريك الرئيسي لمجموعة المطاعم، إن "هناك من يتربص بنا ويحاول أن يشوه سمعة المطاعم لأغراض شخصية"، لافتًا إلى أن الإدارة القانونية ستتابع وتلاحق من يريد تشويه السمعة وترويج الإشاعات المغرضة وإلحاق الإيذاء بموظفينا.

على الجانب الآخر، شدد رجل الأعمال محمد عبدالمنعم الشريك الآخر بالمطعم، على نجاح مجموعة المطاعم خلال السنوات الماضية بشهادة عملاؤنا، وهناك من يحاولون استغلال أزمة كورونا والزج باسم المطعم لأغراض ومصالح شخصية.

وأكد "عبدالمنعم" أن هناك كشف طبي دوري يطبق على كافة الموظفين والعمال حفاظا على سلامتهم أولا وعلى عملاؤنا، مشيرا بأن مجموعة المطاعم تعمل وفق إجراءات احترازبة مشددة بعد السماح بعودة النشاط بعد إيقافه بسبب أزمة كورونا.