أمين الشيوخ: الدور الرقابي للمجلس سيكون حاضرًا بقوة

القاهرة - مصراوي:

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اختصاصات المجلس واضحة بشأن دوره التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن الدستور أعطى الحق لمجلس الشيوخ لاقتراح مشروعات بقوانين.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الدستور نص في مادته الـ 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحاحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات.

ولفت عتمان إلى أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراتسه لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة.

وبشأن الدور الرقابي، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "سيكون حاضر بقوة في المجلس".

وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قد أكد أن لجنة اللائحة انتهت من مناقشة المواد بشكل كامل، بنهاية رابع اجتماعتها اليوم الثلاثاء، ولكنها أرجأت 11 مادة ذات صلة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية لمناقشتها مرة أخرى وفق لجنة مصغة من داخل لجنة اللائحة لضبط صياغتها، مؤكدًا على أن المواد المرجأة سيتم مناقشتها وضبطها من اللجنة المصغرة لعرضها على اجتماع لاحق للجنة اللائحة يوم 17 نوفمبر، مؤكدًا على أن المناقشات تتم وفق دراسات دقيقة ومستفيضة من جميع الأعضاء.