أمين الشيوخ: الدور الرقابي للمجلس سيكون حاضرًا بقوة
القاهرة - مصراوي:
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اختصاصات المجلس واضحة بشأن دوره التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن الدستور أعطى الحق لمجلس الشيوخ لاقتراح مشروعات بقوانين.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الدستور نص في مادته الـ 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحاحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات.
ولفت عتمان إلى أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراتسه لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة.
وبشأن الدور الرقابي، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "سيكون حاضر بقوة في المجلس".
وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قد أكد أن لجنة اللائحة انتهت من مناقشة المواد بشكل كامل، بنهاية رابع اجتماعتها اليوم الثلاثاء، ولكنها أرجأت 11 مادة ذات صلة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية لمناقشتها مرة أخرى وفق لجنة مصغة من داخل لجنة اللائحة لضبط صياغتها، مؤكدًا على أن المواد المرجأة سيتم مناقشتها وضبطها من اللجنة المصغرة لعرضها على اجتماع لاحق للجنة اللائحة يوم 17 نوفمبر، مؤكدًا على أن المناقشات تتم وفق دراسات دقيقة ومستفيضة من جميع الأعضاء.
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