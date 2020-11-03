بـ235 مكتب بريد.. ننشر عناوين بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مكاتب البريد المتاح بها كراسة الشروط الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بواقع 125 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة.

وبدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بيع كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، الأحد الماضي 1 نوفمبر لمتحدى الإعاقة على أن تبدأ يوم 9 نوفمبر المقبل لكل المواطنين، ويستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتتواجد كراسات الشروط في 235 مكتب على مستوى المحافظات المطروح بها الوحدات سواء في الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 متر و120 مترا وكلهم 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات بعد 36 شهرًا.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبداء من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

أما شقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".

وعن طريقة التقديم والحجز، يتم أولا تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز والتي تختلف من متقدم لأخر وفقا للحالة الاجتماعية والوظيفة، ثم يتم تحويل هذه الأوراق إلى ملف (pdf)، ثم عمل حساب على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://www.shmff.gov.eg/، واستكمال البيانات عليه وتحميل ملف الأوراق.

ويمكن التعرف على الشروط والأرواق المطلوبة للحجز من هنا

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