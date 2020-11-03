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لجنة الخبراء القانونية والفنية تنهي اجتماعاتها بشأن سد النهضة

07:27 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
لجنة الخبراء القانونية والفنية تنهي اجتماعاتها بشأن سد النهضة

سد النهضة

كتب - أحمد مسعد:

أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا)، اليوم الثلاثاء اجتماعاتها، والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها اليوم - أن الدول الثلاث قد اتفقت على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث، والمقرر عقده غدا الأربعاء.​

سد النهضة السودان أثيوبيا مصر

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