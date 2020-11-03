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لجنة الشيوخ تنتهي من مواد اللائحة.. وتشكيل أخرى مصغرة للصياغة النهائية

06:57 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
لجنة الشيوخ تنتهي من مواد اللائحة.. وتشكيل أخرى مصغرة للصياغة النهائية

مجلس الشيوخ

القاهرة - مصراوي:
أنهت اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وصياغة مواد اللائحة ثم عرضها على اجتماع اللجنة القادم يوم 17 الجاري.

وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيل اللجنة، إن المناقشات في اجتماع اليوم تناولت المواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية، وكيفية انتهاء العضوية سواء بأبطالها أو إسقاطها، كذلك الباب الخاص بالمحافظة على النظام في المجلس وموازنة المجلس، وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها.

وتقرر إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة، كما تقرر إضافة مواد جديدة لتنظيم عمل المجلس، كما تقرر إرجاء مناقشة عدد من المواد.

ومن المقرر أن يتم إرسال اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها إلى لجنة خاصة لصياغتها الصياغة النهائية تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وإصدارها بقانون.

مجلس الشيوخ اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق

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