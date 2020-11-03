أمين "الشيوخ" يكشف آخر تفاصيل مناقشة لائحة المجلس

القاهرة - مصراوي:

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اللجنة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد أعمالها مجددا يوم 17 نوفمبر الجاري.

وأضاف إسماعيل في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه في غضون هذه الفترة ستقوم الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة بدراسة المواد المرجأة لاسيما مادتي الاختصاصات، وكذلك الشعبة البرلمانية، على أن يتم موافاة الأعضاء بها تباعا عبر الوسائل الإليكترونية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يعرض مشروع قانون اللائحة الداخلية فور اكتمالها علي الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، مضيفاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر".

ولفت إسماعيل، إلى أنه قد يدعو رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعقد جلسة قبل الموعد المحدد سلفا لدراسة تقرير لجنة اللائحة، إذا ارتأى ذلك.

ونوه إلى أن المناقشات داخل لجنة إعداد اللائحة أسفرت عن استحداث فصل جديد بشأن قطاع الأموال والأملاك يتعلق بأصول المجلس وليس له أدنى علاقة بالاختصاصات.