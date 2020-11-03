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"مصر للطيران" الناقل الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي

06:12 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
"مصر للطيران" الناقل الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:
قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي"، والذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية خلال الفترة من 2-5 نوفمبر 2020.

وعقدت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بمقر جامعة الدول العربية أمس الإثنين، على أن يعقد الافتتاح الرسمى لفعاليات المؤتمر بمدينة الجلالة بمحافظة السويس اليوم الثلاثاء، حيث يستهدف المؤتمر جذب الاستثمارات الأفريقية والعربية بصورة عامة والنسائية بصورة خاصة بالقارة الأفريقية والوطن العربى في كل القطاعات.

واستقبلت الشركة الوطنية، ضيوف مصر المشاركين بفعاليات المؤتمر على متن رحلاتها والترحيب بهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم بمطار القاهرة الدولي.

شركة مصر للطيران مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي اتحاد المستثمرات العرب

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