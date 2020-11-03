كرم جبر: ضوابط لظهور أطباء الأسنان في وسائل الإعلام لحماية المواطن

مصراوي

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: نحن لسنا ضد ظهور الأطباء في البرامج الطبية الخاصة بوسائل الإعلام المختلفة؛ لكن لا بد أن يكون هناك ضوابط لظهورهم من منطلق حماية المواطن؛ خصوصًا أن معظم هذه البرامج تبث عبر ترددات لا تتبع النايل سات.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بماسبيرو، مع الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان؛ للاتفاق على المعايير والأكواد الخاصة بتنظيم عمل أطباء الأسنان في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الخاصة.

حضر اللقاء صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى للإعلام، والمستشار أحمد عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتور أحمد مسعد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان.

وأضاف جبر أن هناك أدوية وعقاقير غير معتمدة تقدم في بعض البرامج وكأنها تساعد على الشفاء من كل الأمراض، لافتًا إلى أن المجلس خاطب نقابتَي الصيادلة والأطباء للتعاون معنا في توفير كل سبل الحماية للمواطن.

وشدد رئيس "الأعلى للإعلام"، على أن المجلس بصدد إعداد ميثاق مشترك مع نقابة الأسنان لضبط ظهور الأطباء من خلال القنوات الفضائية، مشددًا على أنه من غير المسموح تقديم برامج طبية للمشاهد دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الأسنان.

وفي السياق نفسه، نوه جبر بأن "الأعلى للإعلام" سيشهد اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإعداد دورة تدريبية للإعلاميين الذين يقومون بتقديم برامج طبية عبر الفضائيات المختلفة؛ لضمان تقديم رسالة طبية وإعلامية تفيد ولا تضر المواطن.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن التليفزيون المصري على طوال تاريخه كان دائمًا مصدر ثقة للمشاهد في كل ما يقدم من برامج واستشارات طبية؛ لكن الآن أصبحت بعض الفضائيات تبحث في المقام الأول عن التربح دون النظر إلى سلامة المشاهد.

وأضاف نقيب أطباء الأسنان أن الميثاق الذي نحن بصدده سيقتضي حصول الأطباء على تصريح مسبق من النقابة والمجلس الأعلى قبل الظهور وسوف نقدم من خلال لجنة آداب المهنة ميثاقًا شاملًا وعالميًّا موحدًا.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مسعد، عضو مجلس نقابة الأطباء: فوجئنا في أحد البرامج أن هناك مَن يروج أن هناك نوعًا من الأعشاب يتدخل في علاج أمراض الأسنان، وأن هناك وصفات سحرية سريعة؛ وهو ما تطلب تدخل وتعاون مشترك بين المجلس والنقابة لوضع ميثاق مشترك نحن بصدد إعداده؛ لنصل إلى الدور الإعلامي الأمثل لكل القنوات والبرامج الطبية.

وأضاف عضو مجلس النقابة أن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للإعلام لعدم السماح بإذاعة أي محتوى خاص بطب الأسنان على القنوات قبل أخذ موافقة النقابة على المحتوى المقدم من خلالها، للتأكد من المعلومات المقدمة من خلال البرامج الإعلانية المتعلقة بعلاج الأسنان ووجود مرجعية علمية للضيف.