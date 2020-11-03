أمطار وغيوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 5 أيام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 5 أيام مقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة- السبت - الأحد)، وذلك عبر الصفحة الرسمية لها على "فيس بوك".

الأربعاء 4 نوفمبر:

يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط للرياح، وشمال وجنوب الصعيد طقس غائم.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 26 ـ 18، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 ـ 25، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 21 ـ 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 24 ـ 29، وشمال الصعيد بين 18 ـ 27، وجنوب الصعيد بين 20 ـ 31 درجة مئوية.

الخميس 5 نوفمبر:

يسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى، وغائم على الوجه البحري، مع سقوط أمطار ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطار ونشاط رياح، فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس غائم.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 26 ـ 18، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 ـ 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 21 ـ 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 24 ـ 29، وشمال الصعيد بين 18 ـ 26، وجنوب الصعيد بين 20 ـ 29 درجة مئوية.

الجمعة 6 نوفمبر:

يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط للرياح وطقس غائم على السواحل الشمالية الغربية، وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس غائم جزئيا، فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس غائم.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 25 ـ 17، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 ـ 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 21 ـ 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 24 ـ 29، وشمال الصعيد بين 18 ـ 26، وجنوب الصعيد بين 20 ـ 29 درجة مئوية.

السبت 7 نوفمبر:

يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس غائم جزئيا، فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس غائم ورياح شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 25 ـ 17، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 ـ 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 21 ـ 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 24 ـ 29، وشمال الصعيد بين 18 ـ 26، وجنوب الصعيد بين 20 ـ 29 درجة مئوية.

الأحد 8 نوفمبر:

يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس غائم جزئيا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس غائم جزئيا، ويشهد شمال الصعيد طقس مشمس مع رياح شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 25 ـ 17، والسواحل الشمالية الغربية بين 20 ـ 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 21 ـ 26، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 24 ـ 28، وشمال الصعيد بين 18 ـ 26، وجنوب الصعيد بين 20 ـ 28 درجة مئوية.

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