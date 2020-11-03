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وزير الأوقاف: اختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون خسة ودناءة

03:11 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القيم لا تتجزأ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكتروني.

وأضاف خلال منتدى الحوار الثقافي الثاني، الذي عقد الثلاثاء، بمقر أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، حول " أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، أن الإنسان الشريف يظل كذلك حيثما كان، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه على رءوس الأشهاد ، وإشاعة الفحش فحش ، يقول الحق سبحانه: " إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ".

وأكد وزير الأوقاف، أن الإنسان السوي له وجه واحد حيثما كان، وأن شر الناس ذو الوجهين، وجه ظاهر وآخر مستتر خلف الصفحات الوهمية، وأن كشف أسرار من ائتمنك خيانة إنسانية واختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون خسة ودناءة.

وأكد أن الشريف لا يمكن أن يخون من ائتمنه فضلا عن أن يختلس له التسجيلات غير القانونية ولا الإنسانية، فمن فقد حياءه فَقَدَ شرَفَه وإنسانيته وآدميته وصار مسخًا آخر لا إنسانية له، ومن الفظاعة أن يفقد العالم إنسانيته ويتحول إلى غابة موحشة .

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفضاء الإلكتروني

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