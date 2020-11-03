غدا .. "الدين والوطن في قلب الأزهر" ندوة لقطاع المعاهد بمركز المؤتمرات

كتب - محمود مصطفى:

ينظم قطاع المعاهد الأزهرية، غدا، ‏ندوة بعنوان" الدين والوطن في قلب الأزهر"، بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات ‏أكتوبر، ويتضمن الحفل ابتهالات وإنشاد ديني، غدا الأربعاء، في تمام ‏العاشرة صباحا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ويحضر الندوة الدكتور محمد الضويني، وكيل ‏الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من علماء الأزهر وقيادات القوات المسلحة.‏

كانت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بقطاع المعاهد الأزهرية، نظمت أمس الاثنين، فعاليات وأنشطة ثقافية في جميع المناطق الأزهرية بمحافظات الجمهورية، تحت عنوان «يوم فى حب الرسول ﷺ».

وشارك طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية فى الاحتفالات من خلال تقديم إنشاد «فردى وجماعي» للقصائد والمدائح النبوية، مع عرض بيانات ومعلومات عبر أجهزة إلكترونية للتعريف بمواقف وأخلاق الرسول الكريم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من علماء ووعاظ الأزهر بكل منطقة بإلقاء كلمات عن حياة رسولنا محمد ﷺ ودوره في إنقاذ البشرية وإخراجها من الظلام إلى النور.