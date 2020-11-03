"فارس نبيل".. مسيرة العصار وثائقي للإنتاج الحربى في عيدها الـ66

كتب- محمد سامي:

استعرضت وزارة الإنتاج الحربي فيلمًا وثائقيًّا بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، اليوم الثلاثاء، شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، وذلك عن سيرة الفريق الراحل محمد العصار.

وبمناسبة احتفال وزارة الإنتاج الحربى بالعيد السادس والستين، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، أعدت الوزارة فيلمًا تسجيليًّا بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، والذي بدأ بمقطع من أوبريت "مصانعنا الحربية" للفنان عبد الوهاب، ثم تناول لمحة سريعة عن نشأة وزارة الإنتاج الحربي، وتطور مصانعها الحربية وشركاتها ووحداتها وأهم الوزراء الذين تولوا قيادتها حتى الآن.

ويستعرض الفيلم أهم الإنجازات المحققة في عهد الفريق الراحل محمد العصار من خلال لمحة سريعة عن أهم المشروعات والتطوير الذي شهدته الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة، والذي عزمت الوزارة على استكمالها تحت قيادة وزيرها الحالي محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقد شارك في الفيلم العديد من الوزراء والشخصيات العامة من خلال تقديمهم كلمات رثائية للفريق محمد سعيد العصار؛ حيث قدم الكلمات كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كما شاركت نخبة من أصدقاء الفريق العصار؛ تمثلت في كل من الدكتور عمرو شوقي، والأستاذ عادل أبو النصر، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، والدكتور والإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، والفنانة القديرة يسرا، كما شارك عدد من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي في إهداء كلمة لروح الفريق فخري الراحل الذي أثر فراقه في نفوسهم وتعلموا منه الكثير أثناء فترة عمله.

وقدِّم الفيلم بصوت الفنانة إسعاد يونس، إعزازًا منها وتقديرًا للفريق الراحل محمد سعيد العصار، ويعد هذا الفيلم رسالة شكر وعرفان بالجميل لروح رجل عاش قائدًا ومات بطلًا، وعهد وإصرار من الوزارة على استكمال مجهوداته في حب الوطن والإخلاص والتفاني في العمل.

وأقامت وزارة الإنتاج الحربي احتفالية بمناسبة العيد السادس والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونخبة من قادة الإنتاج الحربي والقيادات العمالية والعاملين، وأُقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.