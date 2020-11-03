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رئيس الأركان يلتقي وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية

01:39 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
رئيس الأركان يلتقي وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية

الفريق محمد فريد

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة جيمس هيبي، وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تبادل ونقل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية.

وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكداً تطلع القوات المسلحة البريطانية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.​

الفريق محمد فريد جيمس هيبي القوات المسلحة البريطانية

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