بسبب كورونا.. إقبال محدود من أبناء الجالية المصرية بالكويت على الانتخابات

كتب- مصراوي:

ألقت أزمة كورونا بظلالها على الجالية المصرية بالكويت في انتخابات المصريين بالخارج في الجولة الثانية، حيث كان الإقبال متواضعا خوفاً من الوباء، ولم يكن الوباء بمفرده هو السبب ولكن التعليمات بعدم وجود تجمعات كان سبباً آخر لقلة الإقبال على المشاركة في العملية الإنتخابية.

وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج من الكويت، إن الإقبال في المرحلة الأولى على الانتخابات شهد كثافة أكبر من المرحلة الثانية حيث شارك أبناء الصعيد في المرحلة الأولى بدوافع قَبَلية وعائلية حيث يتواجد الآلاف منهم في دولة الكويت خصوصا من محافظات أسيوط و سوهاج وقنا، أما محافظات الوجه البحري الممثلة في المرحلة الثانية فلا يوجد من ذويها كثافة عاملة في دولة الكويت وبالتالي كان الإقبال محدودا للغاية.

وأشار "سليم"، إلى أن انتخابات النواب تختلف عن أي استحقاق دستوري آخر حيث يقتصر التصويت على دائرة انتخابية بعينها، بخلاف ما يجري من مشاركات أبناء الجالية بالكامل في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات والتعديلات الدستورية لذلك من الطبيعي عدم مشاركة الآلاف من المصريين في العملية الانتخابية.​