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رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير العدل السابق

12:11 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
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كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه، المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل السابق لتهنئته بتوليه رئاسة المجلس.

وشهد مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، آخرها زيارة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أمس الإثنين.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.​

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ وزير العدل السابق

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