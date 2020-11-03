بدءًا من اليوم.. مدبولي يوجه بغلق أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية

كتب- مصراوي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة بداية من اليوم الثلاثاء فى وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وأوضح مدبولي أن أي منشأة أو محال ستخالف القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة سيتم غلقها على الفور.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية؛ لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" التي تم ضخها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بيان كميات الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.​