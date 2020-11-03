حدث ليلًا| قرارات جديدة بشأن الموجة الثانية من كورونا.. وأماكن الأمطار الثلاثاء والأربعاء

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- الكمامة والمدارس والجامعات.. 6 قرارات حكومية في اجتماع إدارة أزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

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- رأسمال يصل لـ50 مليون جنيه.. شروط ترخيص القنوات التلفزيونية قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

حدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط ترخيص القنوات التلفزيونية، حيث دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوسائل الإعلامية المختلفة لشرعة توفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة سلفًا والتي تنتهي في 24 من نوفمبر الجاري.

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- "ارتفاع جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.

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- "جنود مجهولون".. عمال الكشوف الأثرية: "يوميتنا 70 جنيه.. ومنقدرش نكلم الوزير" (صور)

تتزايد ثروات مصر الأثرية، عقب الاكتشافات الأثرية الأخيرة، سواء في القاهرة والجيزة، أو في المحافظات والأقاليم، والتي تصب في نهاية الأمر في زيادة رصيد المتاحف المصرية من الكنوز.

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- أقساط على 20 سنة.. "سيتي إيدج" تطرح وحدات سكنية في العاصمة الإدارية

قالت شركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها تستعد لطرح وحدات سكنية بمشروع "المقصد" بأنظمة سداد تصل إلى 20 سنة في منطقة المقصد ريزيدنسز؛ لتصبح بذلك أول شركة تطبق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة شركة "الأولى" وبنكَي قناة السويس والمصري الخليجي.

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- مستشار الحكومة: ارتداء الكمامة يحمي المواطنين ويجنبنا التعثر الاقتصادي

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد الجهات المعنية على تطبيق القرار الخاص بتوقيع غرامة 4 آلاف جنيه على كل مواطن لا يرتدي كمامة في وسائل النقل الجماعي والمصالح الحكومية والأماكن العامة حفاظًا على صحة المواطنين.

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- "الأرصاد" تكشف عن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة خلال اليومين المقبلَين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثاء والأربعاء؛ حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

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- برلماني: تعاطي النيابة مع أزمة طفل المرور رسالة إيجابية

قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن تعاطي النيابة العامة مع أزمة "طفل المرور"، حمل العديد من الرسائل الإيجابية في رفض جميع صور الخروج عن القانون، مهما كان أحد عناصر وأطراف الإشكالية القائمة.

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- وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي والتدريب مع السفير الأمريكي بالقاهرة

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، العلاقات الثنائية واتفاقيات النقل الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال استقباله السفير چوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وحضر اللقاء المهندس الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.

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- ضمن حملة "نبي الرحمة".. الأشراف: الرفق واللين والعفو صفات متلازمة للرسول

أكدت نقابة السادة الأشراف، أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت رسالة ربانية لإتمام مكارم الأخلاق.

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- قناة الزمالك: تغطية خاصة لمباراة نصف نهائي أفريقيا.. وهذا موعد عودة "زملكاوي"

أعلنت قناة الزمالك، تخصيصها تغطية خاصة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي مع الكابتن طارق يحيى، حيث يستضيف خلالها الكابتن فاروق جعفر والكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، للحديث عن استعدادات الزمالك للمباراة، واستعراض كافة الجوانب الفنية الخاصة بها.

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- "سياحة البرلمان": وداعًا للسماسرة بعد قانون بوابة العمرة المصرية

وجّه النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، وللدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على تقدمهما بمشروع قانون بوابة العمرة المصرية، الذي وافق عليه مجلس النواب.

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- بحضور 50 سفيرًا.. الآثار تنظم احتفالية في متحف المركبات الملكية (صور)

نظمت وزارة السياحة والآثار، مساء أمس، احتفالية بمتحف المركبات الملكية ببولاق بمناسبة افتتاحه أول أمس ضمن الثلاث متاحف التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت أيضًا متحفي شرم الشيخ وكفرالشيخ.

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- الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين.

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- "البحث العلمي" و"الخدمة الوطنية" يتعاونان لتبادل الخبرات العلمية والفنية والصناعية

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع اللواء طبيب فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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- السيسي وميركل يتباحثان حول سُبل مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية "فيديوكونفرانس" من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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- "فرعونية ومسيحية وإسلامية".. تفاصيل أهم كنوز متحف كفرالشيخ بعد افتتاحه (صور)

شهد متحف كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إقبالًا كثيفًا من الجمهور والطلبة، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له منذ أيام، حيث تفقد محافظ كفرالشيخ المتحف للاطمئنان على سير العمل فيه.

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- طبيب بـ"المصل واللقاح": السيطرة على كورونا في يد الناس وليس الدولة

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، المواطنين من إهمال الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدًا أن انتشار الفيروس وزيادة الإصابات في مصر في "أيدي الناس" وليس الدولة.

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- متحدث "الوزراء": التزام المواطنين بإجراءات مكافحة كورونا يجنبنا قرارات صعبة

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيجنب الحكومة اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة.

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- "سكن لكل المصريين".. السيسي يوجّه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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- متحدث "الوزراء": تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لم ينته في العالم أو في مصر، مضيفًا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية أمر ضروري على كل المواطنين.

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- السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

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- "المنشآت السياحية": الموجة الثانية لكورونا تهدد القطاع.. وتحذير من الغرفة

طالبت غرفة المنشٱت والمطاعم السياحية، جميع أعضاء الجمعية العمومية، بضرورة الاستمرار والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فيها بكل صرامة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي.

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- رئيس "مياه الإسكندرية": توقيع بروتوكول تعاون لتوصيل الخدمة للأسر الأكثر احتياجًا

وقع المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مع جمعية أعمدة الخير في مجالات المشاركة المجتمعية لتوصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة

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- مصر تدين الحادث الإرهابي في العاصمة النمساوية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع مساء الاثنين، وسط العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

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- فيديو عن قرب لمطلق النار في وسط فيينا

نشرت فضائية الحدث، مقطع فيديو، يظهر ملامح مطلق النار في العاصمة النمساوية فيينا عن قرب.

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- المستشار النمساوي يصف هجوم فيينا بـ"الإرهابي" ويتوعد المهاجمين

قال المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، إن بلاده تمر بـ"ساعات صعبة" مع تعامل الشرطة في فيينا مع "هجوم إرهابي" يقول المسؤولون إنه لا يزال مستمرًا.

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- النمسا: مقتل أحد الجناة في الهجوم الإرهابي المحتمل في فيينا

أعلنت الشرطة النمساوية مساء اليوم الاثنين أن الهجوم الإرهابي المحتمل الذي وقع في قلب فيينا أسفر عن مقتل أحد الجناة ، وأشارت إلى أنه كان هناك عدة جناة يحملون بنادق في محيط معبد يهودي بالمدينة.

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- "أغضب الجمهوريين".. قاض أمريكي يحتسب أصوات أدلى بها ناخبون من سياراتهم

أصدر قاض اتحادي أمريكي، قرارًا بصلاحية أكثر من 100 ألف صوت جرى الإدلاء بها في تكساس عبر التصويت من السيارات ضمن نظام أقرته مقاطعة رئيسية بالولاية لمساعدة الأشخاص على التصويت، وفي الوقت نفسه وقاية أنفسهم من الجائحة.

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- السعودية: القبض على خمسة مصريين لتهريبهم أموال خارج المملكة

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على خمسة من المقيمين المصريين، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة.

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- ماكرون تعليقا على حادث فيينا: بعد فرنسا دولة صديقة تتعرض للهجوم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مرتكبي الهجوم الأخير في العاصمة النمساوية فيينا "هاجموا بلدا صديقا" بعد أن انتهوا من مهاجمة فرنسا.

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