خطوات استخراج كارت شحن عداد كهرباء مسبوق الدفع عند فقده أو تلفه

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن المرفق ورد إليه عدة اسئلة حول كيفية استخراج كارت كهرباء مرة أخرى، بعد فقد القديم أو تلفه.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الخطوات التي يجب على المواطن أو المشترك اتباعها حال فقدان أو تلف الكارت الخاص به، تتلخص في الآتي:

1- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح فيها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة إلى المستأجر:

1- تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

2- تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

3- بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة، يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

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