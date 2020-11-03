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رئيس "مياه الإسكندرية": توقيع بروتوكول تعاون لتوصيل الخدمة للأسر الأكثر احتياجًا

03:00 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
رئيس "مياه الإسكندرية": توقيع بروتوكول تعاون لتوصيل الخدمة للأسر الأكثر احتياجًا

توقيع بروتوكول تعاون

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مع جمعية أعمدة الخير في مجالات المشاركة المجتمعية لتوصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأوضح جابر أن الجمعية تتكفل بتوصيل المياه لـ17 أسرة بقرية أبيس الثانية، كمرحلة أولى للتعاون بين الشركة والجمعية.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في توصيل المياه لـ1738 أسرة خلال الفترة من 1/7/2019 إلى 30/6/2020 عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخيرية المُتعاونة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأكد رئيس شركة مياه الإسكندرية، الاهتمام بمجال المشاركة المجتمعية، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لتكون حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب والمجتمع المدني، وساهمت على مدار أكثر من 4 سنوات في تحقيق عدد من الأهداف، منها المساهمة في تقليل عدد الوصلات الخلسة بالمناطق الفقيرة، وتقليل فاقد المياه بمساعدة من المجتمع المدني السكندري من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمتبرعين، وتوصيل المياه لـ5262 أسرة بمختلف القرى و المناطق الاشد احتياجًا في الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني.​

أحمد جابر شركة مياه الشرب بالإسكندرية الإسكندرية

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