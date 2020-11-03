مهرجان الموسيقى العربية يتألق ثاني لياليه في 3 محافظات (صور)

(مصراوي):

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الليلة الثانية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ29 والذي تديره الفنانة جيهان مرسي، وأقيمت على مسرح النافورة بالأوبرا .

وقالت عبدالدايم، إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد الأحداث الفنية البراقة التي تدعو للفخر وتبرز ريادة مصر الحضارية، باعتباره أعرق المحافل المتخصصة في الوطن العربي.

شهد الحفل جولة في عالم الإبداعات الفنية الساحرة تألق خلالها النجم علي الحجار في مجموعة من أعماله التي تحمل الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية السامية كان منها (على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، أعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، قبل ما تواعد، عم آدم، لما الشتاء يدق البيبان، الليل وآخره، مافيناش م الخوف، تيجيش نعيش، اللي اشترى، مسألة مبدأ، عارفة، انت المدد، زي الهوى، بوابة الحلواني).

كما استضاف المنشد علي الهلباوي ليشارك بالغناء في مؤلفة ارابيسكان بمختارات من أشعار ابن الفارض.

وامتدت الفعاليات إلى أوبرا الإسكندرية حيث أعيد حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بالقاهرة وتضمن عمل غنائى جديد تم تقديمه لأول مرة بعنوان تحيا الموسيقى كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان الموسيقار زياد الطويل، توزيع الموسيقار يحيى الموجى إلى جانب مختارات من التجليات الموسيقية لعمالقة الفن الذين تم اهداءهم الحفل.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور أقيم حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي وضم مختارات من روائع اعمال كوكب الشرق أم كلثوم أداها كل من رضوي سعيد ، ريم حمدي ورحاب عمر.