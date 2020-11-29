أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"محمد السباعي" متحدثًا إعلاميًا و"نجاتي" متحدثًا سياسيًا لنواب التنسيقية بمجلس الشيوخ

11:37 م الأحد 29 نوفمبر 2020
"محمد السباعي" متحدثًا إعلاميًا و"نجاتي" متحدثًا سياسيًا لنواب التنسيقية بمجلس الشيوخ

محمد السباعي

(مصراوي):


اختار نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي، عضو المجلس متحدثًا إعلاميًا عنهم في إطار الحديث عن العمل النيابي لهم بوسائل الإعلام وكل ما يتعلق بهذا الصدد.

كما اختار النواب النائب أكمل نجاتي، متحدثا سياسيا باسمهم تحت قبة مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة لتسجيل مواقف التنسيقية والتقدم بمقترحاتها وآرائها السياسية.

ويضم مجلس الشيوخ 12 نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

ووافق مجلس الشيوخ بجلسته العامة اليوم الأحد، على مقترح التنسيقية بتعديل إحدى مواد اللائحة، والمتمثل في إضافة تعريف للجنة الزراعة والري ليصبح مسماها لجنة الزراعة والموارد المائية والري.

محمد السباعي مجلس الشيوخ أكمل نجاتي

الخبر التالى:

المتحف المصري الكبير يحصل على 3 شهادات أيزو (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:15 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا