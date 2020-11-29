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غدًا.. آخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء

10:18 م الأحد 29 نوفمبر 2020
غدًا.. آخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء

التصالح على مخالفات البناء

كتب– أسامة علي:

تنتهي غدًا الاثنين، الموافق 30 نوفمير 2020، المهلة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا للتصالح في مخالفات البناء.

وكانت الحكومة، قررت مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر، لتمكين المواطنين من دفع غرامات التصالح.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه أرسل إلى المحافظين لإبداء رأيهم في مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لإصدار قرار بشأنها قبل نهاية المدة 30 نوفمبر الجاري.

يذكر أنه وصل إجمالي طلبات التصالح إلى ما يزيد عن 2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.​

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