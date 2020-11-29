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حدث في 8 ساعات| توجيهات جديدة من السيسي بشأن مشروعات الإسكان.. وموعد صرف منحة الـ500 جنيه

09:33 م الأحد 29 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| توجيهات جديدة من السيسي بشأن مشروعات الإسكان.. وموعد صرف منحة الـ500 جنيه

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم أراض إضافية لمشروع "أهالينا 3"، مجلس الشيوخ يقر مشروع اللائحة الداخلية، الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء السيسي، القوات الجوية تستعرض أحدث مقاتلاتها.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مترو الأنفاق أعمال حفر المترو الزمالك مجلس الشيوخ السيسي مشروع أهالينا 3 مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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