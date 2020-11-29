إحباط تهريب "ماريجوانا" أخفاها راكب داخل جواربه بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، أخفاها راكب مصري داخل جواربه وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه توني فكري مأمور اللجنة في راكب مصري قادم من أمريكا، وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من مصطفى صادق مأمور الجمرك بإشراف أميرة طلبة، وتفتيشه ذاتيًا تبين وجود 2 كيس بوزن 47 جرامًا من مخدر الماريجوانا داخل أكياس جوارب فارغة، وداخل الجوارب وتم رشها بالعطور حتى لا يتم تمييز رائحتها ومخبأة بين طيات الملابس.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي برقم 129 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.