​ ​وزراء وبرلمانيون وإعلاميون في عزاء والدة الكاتب الصحفي جمال الكشكي (صور)

(مصراوي):

حرص عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين والكتاب والسياسيين، على تقديم واجب العزاء في والدة الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، مساء السبت بالحامدية الشاذلية.

وحضر العزاء كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، وبوابة الأهرام، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء دكتور محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب، منهم النائب نور الدين عبدالرازق، وهشام الشطورة، وعدد من النواب هم طارق تهامي، وليد المليجي، علاء والي، محمد المصري، والنائب عمر زايد.

وشارك في العزاء، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام المالكة لمواقع: "مصراوي – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت"، والكاتب الصحفي عصام بدوي رئيس تحرير الأهرام الزراعي سابقًا، والناقد الرياضي محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي، وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي حسين زناتي رئيس مجلة علاء الدين، والكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية والكاتب الصحفي شريف عبدالباقي رئيس تحرير مجلة لغة العصر، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والإعلامي خيري رمضان، والكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والإعلامي أسامة كمال، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، واللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية.

كما قدم واجب العزاء أيضًا، الكاتب الصحفيين ياسر رزق، والإعلامي نشأت الديهي، والسفير اليمني بالقاهرة محمد مارم وعدد من الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات المختلفة، والكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، واللواء محمود فاروق والعميد شريف عبدالكريم، والعميد حسام الفولي، مدير مصلحة الجوازات بالسويس، والمحاسب شفيق جلال، رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.