"إخلاء عقارين".. استئناف أعمال حفر المترو من محطة صفاء حجازي بالزمالك في اتجاه الكيت كات

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الأحد، استئناف أعمال الحفر النفقي بين محطتي صفاء حجازي بالزمالك، والكيت كات، بدء من يوم الثلاثاء أول ديسمبر.

وأنهت الهيئة العديد من الإجراءات لضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق قبل بدء الحفر، حيث قامت بعمل كافة الدراسات الفنية المطلوبة من أعمال أبحاث للتربة ودراسة المخاطر وأعمال الرصد المساحي المستمر للمنشآت التي تقع في منطقة تأثير أعمال الماكينة والتي تقدر بـ(30 مترًا) على جانبي النفق، إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على حياة وممتلكات قاطني المنطقة، واتباع كافة الإجراءات المطلوبة في هذا المجال.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الدراسات التي تمت للمنشآت في هذه المنطقة بشارع إسماعيل محمد، أوضحت وجود ميل 19 سم بالعقار رقم (7،5) وبمخاطبة جهات الاختصاص تبين أن الترخيص الصادر لهذا العقار هو تعلية للدورين الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس كما لم يستدل على رخصة البناء الأصلية للعقار، وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة، ووجود ميل 13.4سم بالعقار رقم (3 أ) ولا يوجد له رخصة بناء.

وعرضت وزارة النقل الموقف على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس، والتي أوصت بضرورة إخلاء العقارين أرقام (7،5) و(3أ) بشارع إسماعيل محمد تأمينًا لحياة السكان، قبل استئناف ماكينة الحفر العميق لعملها في اتجاه محطة الكيت كات، على أن تقوم جهات الاختصاص بتحديد الأسـلوب الأمثل للتعامل مع العقارين المشار إليهما بعد مرور ماكينة الحفر العميق، والتي من المقرر بدء أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020.

وشددت القومية للأنفاق على أن استئناف أعمال الحفر يأتي في إطار الحرص على عدم التأثير على الخطة الزمنية للمشروع القومي، الذي سيخدم أهالي وسكان حي الزمالك، وباقي الأحياء الواقعة على مسار الخط الثالث للمترو والذي تبلغ إجمالي تكلفته 97 مليار جنيه.