هشام عرفات: جامعة المستقبل تعظم دور المسئولية المجتمعية في ظل كورونا

كتب- مصراوي:

قال الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، إنه من الضروري تعظيم دور المسئولية المجتمعية لدى المؤسسات، وهذا ما توليه جامعة المستقبل اهتماما خاصا.

وأكد عرفات، على أن مستشفى طب الأسنان بجامعة المستقبل يقدم خدمات بالمجان لحالات لا تقل عن 400 حالة يوميا، ويتم الكشف وفق أعلى المستويات في كل المراحل، موضحا أن هذا الدور يعزز من المسئولية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم منذ جائحة كورونا.

تضم الجامعة 6 كليات تشمل: الصيدلة والصناعات الدوائية، طب الفم والأسنان، الهندسة والتكنولوجيا، الاقتصاد والعلوم السياسية، التجارة وإدارة الأعمال، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتحرص الجامعة على تفعيل دور المسئولية المجتمعية من خلال تسخير كلياتها في خدمة المجتمع والوطن، إذ يخضع بشكل يومي ما بين 400 لـ 450 حالة أسنان يوميًا للعلاج مجانًا بمستشفى طب الأسنان، كما يتم زيارة دور الأيتام والملاجئ، وتتولى إدارة الجامعة دفع مصروفات غير القادرين.

وأضاف الدكتور هشام عرفات، أن جامعة المستقبل تحرص على الاختلاف والتميز في كل شيء، موضحا أن الجامعة شاركت في أبحاث فيروس سي، ويوجد مصنع تدريبي بالجامعة للأدوية، فضلا عن مركز التكافؤ الحيوي ويعتبر من أكبر المراكز في الجامعات المصرية، وبترخيص من وزارة الصحة، ويتضمن إجراء تجارب سريرية ثم مراجعة ذلك من خلال الهيئة القومية للدواء.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن دور الجامعة في المسئولية المجتمعية لا يتوقف عند ما تقدمه من خدمات علاجية في مجال الصحة، بل يمتد إلى تقديم منح أكبر من النسبة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وذلك في إطار الدور الخدمي والتوعوي للجامعة في نشر التعليم.

وأضاف رئيس جامعة المستقبل، أن هناك نشاطات خيرية واجتماعية تحرص الجامعة على تقديمها، بجانب المنح والخدمات الصحية، تتم في شهر رمضان الكريم، مشددا على أن دور الجامعة الخيري لا ينفصل عن دورها الأكاديمي.

كانت جامعة المستقبل قد نجحت مؤخرا، في إحراز تقدم جديد في التصنيف العالمي الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وذلك وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى.

واحتلت في مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التي تقدر بأكثر من 2000 جامعة لعام 2021، بعد أن كانت في المرتبة 111 - 120 في عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.​