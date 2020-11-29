مصدر حكومي يكشف طريقة معرفة استحقاق منحة الـ 500 جنيه وموعد الصرف

كتب يوسف عفيفي:

كشف مصدر حكومي، تفاصيل التوجيهات الحكومية بالعمل على صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا، موضحا أنها تتمثل في صرف المنحة نهاية الأسبوع الجاري، أو على حد أقصى مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن المستفيدين من المنحة بعد تنقية الأسماء، سيكون وفقاً للأكثر تضرراً من وباء كورونا، على أن يعلن في وقتها خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي "الرسائل النصية SMS"، التي يتلقاها المستحق من رقم 2030، عبر رقم هاتف المحمول الشخصي المُسجل أثناء تحديث البيانات، مشيرا إلى أن الحديث عن صرف شهري "أكتوبر ونوفمبر" في شهر واحد سابق لأوانه وسيعلن في الوقت المناسب مطلع الشهر المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن التنسيق جاري الآن على سرعة بدء إجراءات صرف المنحة، وإرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع جائحة "كورونا"، وتخصيص أماكن الصرف للمستفيدين بالحصول على المنحة.

وأكد المصدر، أن التنسيق بين وزارات التخطيط والاتصالات والمالية والقوى العاملة، جار على تحديد قيمة المبالغ التي ستصرف للعمالة غير المنتظمة.

وتابع: وحرصا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل في ظل أزمة كورونا، تم مد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ3 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2020، لضمان دعم ومساندة العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

ويعتمد اختيار الأسماء المستحقة للمنحة، على الفئات المتضررة بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، على أن يستبعد عند تنقية الأسماء (أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية - من يتقاضون معاشات – المتوفين – الأطفال - من يحصلون على منح تأمينية).

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الماضي، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل.

يذكر أن المرحلة الأولى من الصرف، انتهت بتقديم مليون و600 ألف عامل، صرفوا 500 جنيه لمدة 3 أشهر تكلفتها المالية 2 مليار و400 مليون جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.